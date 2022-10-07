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В Сыктывкаре пройдет спецпоказ драмы Алехандро Г. Иньярриту "Бьютифул"

В Сыктывкаре пройдет спецпоказ драмы Алехандро Г. Иньярриту "Бьютифул"Кадр из фильма

24 октября "Кронвекр Синема" ТРЦ "Макси" приглашает на специальный показ эмоциональной драмы "Бьютифул". Это один из лучших фильмов прославленного мексиканского режиссера Алехандро Г. Иньярриту. Сеанс пройдет на испанском языке с русскими субтитрами.

"Бьютифул" — меланхоличная поэма об искуплении, вине и смирении человека, несущего на плечах неподъемный груз ответственности и оказавшегося перед лицом смерти. Действие фильма происходит в Барселоне, но Иньярриту показывает знаменитый город с изнанки, устремляя свой взгляд на трущобы и их обитателей из разных уголков света. Не изменяя себе, режиссер умудряется отыскать поэтику и в грязных подворотнях, и в тесных квартирах, и, конечно, в крупных планах лиц своих терзающихся героев. Помогают ему в этом цепкая и подвижная камера оператора Родриго Прието и напряженный саундтрек Густаво Сантаолальи. Главную роль сыграл Хавьер Бардем, ведущий испанской актер современности. Его мощный перформанс — стержень фильма и ключевая его сила, что заслуженно было отмечено призом Каннского фестиваля и номинацией на "Оскар". Алехандро Гонсалес Иньярриту — мастер глубоких исследований человеческой природы, и "Бьютифул" — самая интимная и эмоциональная его картина.

Уксбаль — важный человек в подполье Барселоны. Он зарабатывает тем, что помогает найти работу нелегальным мигрантам, а еще как медиум может передавать послания от умерших. Но прежде всего Уксбаль — разведенный отец двоих маленьких детей. Его дни проходят в постоянной борьбе, он ответственен за жизни слишком многих. И однажды у Уксбаля обнаруживают последнюю стадию рака…

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