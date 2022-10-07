На больших экранах Сыктывкара выйдет "Беременна в 16 в кино"

С 10 октября "Кронверк Синема" и канал "Ю" запускают предпремьерный кинопоказ нового сезона реалити о молодых мамах "Беременна в 16".



Проект "Беременна в 16" бьет все рекорды по просмотрам не только в эфире канала, но и в интернете. Истории юных героинь цепляют настолько, что их уже посмотрело более 145 миллионов человек на YouTube-канале "Ю". Каждый выпуск попадает в топ-10 трендов, а участницы проекта становятся народными героинями.



"Беременна в 16" - российская адаптация нашумевшего реалити о молодых мамах. В каждом эпизоде - искренние истории простых девушек, которым пришлось рано повзрослеть. Как воспримут новость о ребенке родители и будущий отец? Как изменится их жизнь после родов? И как они в столь нежном возрасте будет решать взрослые проблемы?



Канал "Ю" в честь своего 10-летия решил сделать подарок для зрителей и показать в кино четыре серии нового сезона популярного реалити «Беременна в 16» за неделю до премьеры в своем эфире.

Билеты можно приобрести по ссылке.