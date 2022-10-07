В Коми арестовали 62-летнего мужчину, подозреваемого в педофилии

В Корткеросском районе арестовали пожилого мужчину, который подозревается в совершении преступлений против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Коми.

Как выяснилось в ходе следствия, 62-летний мужчина совершил преступление на одной из автобусных остановок в Корткеросском районе. Для удовлетворения своих потребностей он покусился на половую неприкосновенность двоих детей. Первое преступление он совершил в отношении 11-летней девочки, которая, в силу возраста, не могла ничего сделать. Второе, без применения насилия, в отношении 13-летнего мальчика. Оба этих случая произошли с июля по сентябрь 2022 года.