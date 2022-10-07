В Коми нельзя будет делать ремонт в праздники и по воскресеньям

В "Закон об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Коми" собираются внести изменения. Инициатором идеи стал глава Коми Владимир Уйба.

В правках предлагается запретить жителям региона проводить шумный ремонт по праздникам и по воскресеньям. Уже прошли общественные обсуждения, 33% выступили за изменения, 19% оказались против ужесточения действующих правил. Депутаты Госсовета Коми рассмотрят и примут правки на одной из ближайших сессий.