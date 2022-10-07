Дождливо и пасмурно: синоптики дали прогноз на 7 октября в Коми

7 октября в Коми ожидается облачная и дождливая погода. Почти во всех районах пройдут осадки, а температура едва превысит +10 градусов. Об этом сообщили синоптики ЦГМС республики.
Так, в Сыктывкаре, а также Вуктыле и Троицко-Печорске будет около +8…+10 градусов тепла. Утро окажется дождливым, но вскоре это прекратится и до самого вечера осадков не ожидается.
В Объячево будет чуть холоднее, без осадков. Усть-Цильму ждет +6…+8С, также без дождей, а вот Ухта, Усинск и Печора могут доставать зонты: временами будет идти дождь при температуре в +7…+9С.
Как обычно в Воркуте холоднее всего: +5…+7С, вероятны осадки в виде дождей.