Дождливо и пасмурно: синоптики дали прогноз на 7 октября в Коми

7 октября в Коми ожидается облачная и дождливая погода. Почти во всех районах пройдут осадки, а температура едва превысит +10 градусов. Об этом сообщили синоптики ЦГМС республики.

Так, в Сыктывкаре, а также Вуктыле и Троицко-Печорске будет около +8…+10 градусов тепла. Утро окажется дождливым, но вскоре это прекратится и до самого вечера осадков не ожидается.