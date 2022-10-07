Гороскоп на 7 октября: чего точно не стоит делать в этот день

Сегодня пора подумать о преобразовании быта. Можно заниматься страхованием недвижимости. Возможно, вы начнете мечтать о смене места жительства, включая эмиграцию. Стимулом для перемен могут стать личные планы, домашние события, профессиональные обстоятельства. Каким бы ни было ваше решение, обязательно продумайте запасной вариант. Вне дома не афишируйте подробности своей частной жизни, не выносите сор из избы. Наиболее эмоциональным Овнам следует опасаться стрессов. Разговор с родителями лучше перенести на утро. Телец

Сегодня вы можете получить письмо или официальное извещение. В пути возможны непредвиденные происшествия. Важные звонки, переговоры, поездки, визиты будут эффективнее утром. Будьте внимательны: ваш партнёр в это время меняет стратегию. Если для вас главное - стабильность и надёжность отношений, сразу скрепляйте все договоренности документами с подписью и печатью. В этот день у Тельцов велика потребность в общении с близкой родней. Поводом для бесед может стать семейный бизнес, деловой или брачный союз. Близнецы

Если сегодня вам предложат новый непривычный способ заработка, не отказывайтесь. Он станет неплохим дополнением к вашему основному доходу (особенно если это оказание каких-либо услуг). Утренние часы благоприятны для покупки мелких вещей, приобретения медикаментов, оплаты лечения. В конце дня постарайтесь найти скрытую позитивную сторону в непростой домашней ситуации. Близнецам стоит отнестись серьёзнее к переменам в поведении друзей и партнёров: именно они могут стать для вас самыми опасными конкурентами.



Рак

Скучать сегодня не придётся. Возможно, у вас появятся новые служебные или домашние обязанности. Вы многого добьетесь, если умеете управлять своими и чужими чувствами. Запомните: никакой вираж судьбы не страшен Ракам, имеющим собственный продуманный план действий. Точный расчет и уверенность в себе в сочетании с эмоциональным подъемом помогут вам отстоять своё мнение перед оппонентами. Не идеализируйте людей, с которыми вы ещё плохо знакомы (например, шефа, подчиненных, врача, наемных работников).



Лев

Сегодня главный предмет размышлений Львов - домашняя обстановка. Вас может раздражать и ограничивать жесткая позиция родителей. Если вы не желаете слышать нравоучений и хотите полной свободы, придётся подыскать себе другое жилье. Но прежде чем принимать радикальное решение (снимать квартиру, оформлять ипотеку), попробуйте откровенно поговорить с домочадцами. Пересмотрите привычную тактику в делах, связанных с любовью, творчеством, воспитанием детей: в этих сферах у вас появляется больше свободы.



Дева

Резкая перемена домашней ситуации способна вывести вас из равновесия. Сегодня возможен острый конфликт с родителями, хозяевами съемного жилья, партнёром по браку. Девы, рождённые в августе, рискуют пережить настоящий кризис. Не спешите с опрометчивыми решениями и тщательно обдумайте положение. Вы достаточно проницательны, чтобы понять суть происходящего и найти выход из любой переделки. Если вам не хватает мудрого совета, ищите помощи у друзей или близких родственников (желательно у тех, кто старше вас).



Весы

Сегодня Весы остро реагируют на негативные стороны ситуации, но склонны недооценивать ее позитивный потенциал. Откажитесь от прежних правил и начните разрабатывать новую систему действий. Многое из того, что вы себе раньше запрещали, становится доступным. Тщательно планируйте финансовые дела, безупречно оформляйте платежные документы. Не бойтесь искать новых партнёров, в том числе за границей. Не отказывайтесь от разговора с шефом: возможно, он предложит вам новую должность или другую систему оплаты.



Скорпион

Скорпионам пора открывать новую страницу в личной биографии (менять статус или жилье, осваивать профессию). Сегодня вы коммуникабельны и красноречивы, что облегчает учебу, общение, оформление документов. Вас также отличает придирчивость и принципиальность в выборе знакомств, средств связи, источников информации. Проницательность сделает вас отличным психологом и детективом, а способность к точному расчету - хорошим инженером или строителем. Налаживать контакты и отправляться в поездку лучше утром.



Стрелец

Ваша энергия требует нового выхода. Однако, сегодня многих Стрельцов остановит излишняя чувствительность или чрезмерная осторожность. Возможно, вы не захотите ставить под угрозу свою безопасность или рисковать семейным благополучием. Это подходящий момент для обеспечения тылов. Займитесь разработкой разумного плана действий, застрахуйте ценности и накопления. Возможно, вам придётся посетить закрытое учреждение или тайно подписать долгосрочное соглашение.



Козерог

Пора кардинально пересмотреть личные планы, а также условия брачного договора и делового сотрудничества. Первая половина дня благоприятна для консультаций, переговоров, соглашений. Дипломатичность и деликатность сочетайте с твердостью. Будьте настоящим Козерогом, не позволяйте манипуляторам разжалобить себя. Уклоняйтесь от экспериментального подхода к решению проблем и действуйте в соответствии со стандартным протоколом. Избегайте сегодня стрессовых ситуаций. Если они неизбежны, не зацикливайтесь на них надолго.



Водолей

Вступление в должность, изменение делового или социального статуса не пройдут бесследно ни для одного Водолея. Возможно, сегодня вам придётся подписать официальный документ, пройти через профессиональный или психологический кризис. Вас может раздражать поведение людей, старших по возрасту или званию (например, их недоступность, принципиальность, формализм, придирчивость). Однако от первого контакта с ними может зависеть ваша карьера. Не начинайте отношения с конфликта, ищите пути к доверию и взаимопониманию.



Рыбы

Найти собственную нишу в непростых обстоятельствах Рыбам сегодня не трудно. Интуиция и сообразительность, помноженные на дальновидность и креативность, помогут вам использовать ситуацию с максимальной пользой для себя. Для важной встречи или серьёзного разговора, в том числе с детьми, выбирайте утро. Небольшое отступление от привычного сценария любовных отношений освежит ваши чувства, а в итоге сделает взаимную привязанность более прочной. Везение в новом деле или в азартной игре может оказаться случайным.