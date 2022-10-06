Врач рассказал о пяти главных шагах к долголетию

Как утверждает врач-терапевт Андрей Самойлов , есть несколько простых правил, соблюдение которых поможет каждому стать моложе, если не фактически, то чисто внешне. И здоровье будет крепче.

Ученые много лет твердят миру, что нет волшебной таблетки, которая бы отменила наступление старости и сделала бы человека здоровым и красивым. Однако, они не совсем откровенны. На самом деле долгие годы оставаться в прекрасной физической форме и не знать, что такое серьезны хронические болезни вполне возможно, пишет kubnews.ru .

В первую очередь надо завести привычки – спать не менее 8 часов, правильно питаться и много двигаться. Помимо этого важно:

Тренировать мозг. Разгадывайте кроссворды, решайте математические задачки и и помогайте внукам с уроками. Все это поможет долгие годы сохранять ясность ума. А, как известно, умственное здоровье положительно влияет и на физическое.

Не отлынивать от тренировок. Особенно полезными, по словам врача, являются интервальные тренировки с попеременной нагрузкой. Например, шаг и бег, приседания и растяжка.

Соблюдать режим. Чередуйте умственный труд с физическим, не забывайте о необходимости отдыхать, старайтесь кушать каждые три часа, но небольшими порциями. Чем больше у вас будет таких ритуалов, тем крепче будет здоровье и дольше жизнь. И главное: откажитесь раз и навсегда от привычки работать после окончания рабочего дня: покинули офис – значит впереди только отдых.

Найти хобби. Можете стать коллекционером, танцором, собаководом или нумизматом – какое бы вы не выбрали хобби, оно точно продлит вашу жизнь и наполнит ее новым смыслом.

Больше общаться с друзьями. Ученые выяснили, что чаще проводить время с близкими людьми не только приятно, но и полезно. Общение с друзьями заряжает положительными эмоциями, а новые социальные связи защищают организм от возрастных болезней, говорят учёные.