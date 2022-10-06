В Коми поймали браконьера с арбалетом

В Коми прошли рейды с сотрудниками МВД, в ходе которых обследовали заказники “Уньинский” и “Участок реки Печоры” в Троицко-Печорском районе.

Во время патрулирования территорий обнаружено 15 фактов нарушения на особо охраняемых природных участках. В одном из случаев правоохранителям попался настоящий браконьер, который использовал для охоты арбалет. Оружие изъяли, а нарушителю грозит штраф.