В Коми поймали браконьера с арбалетом

В Коми прошли рейды с сотрудниками МВД, в ходе которых обследовали заказники “Уньинский” и “Участок реки Печоры” в Троицко-Печорском районе.
Во время патрулирования территорий обнаружено 15 фактов нарушения на особо охраняемых природных участках. В одном из случаев правоохранителям попался настоящий браконьер, который использовал для охоты арбалет. Оружие изъяли, а нарушителю грозит штраф.
В остальных случаях попадались рыбаки, которые использовали запрещенные средства ловли. У них изъяли сети, девять спиннингов, острогу и весь нелегальный улов. Всем грозят штрафы от 3 до 4 тысяч рублей и конфискация орудий ловли.