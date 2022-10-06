Коми попала в топ-10 регионов с самым дешевым бензином

Коми оказалась в списке регионов с самым дешевым бензином среди всех российских регионов. Аналитики “ПромРейтинг” исследовали изменения цен на топливо за август и поделились своим исследованием.

Согласно данным экспертов, за август бензин подорожал в 36 регионах, а в Коми его цена выросла больше всего — на 8,3%. Тем не менее, республика заняла не последнее место в топ-10 регионов с самым дешевым топливом. Чего не скажешь о Магаданской области, где бензин стал дешевле на 2,8% — рекордное снижение в минувшем месяце.