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Коми попала в топ-10 регионов с самым дешевым бензином

Коми попала в топ-10 регионов с самым дешевым бензиномtop-sto.ru

Коми оказалась в списке регионов с самым дешевым бензином среди всех российских регионов. Аналитики “ПромРейтинг” исследовали изменения цен на топливо за август и поделились своим исследованием.

Согласно данным экспертов, за август бензин подорожал в 36 регионах, а в Коми его цена выросла больше всего — на 8,3%. Тем не менее, республика заняла не последнее место в топ-10 регионов с самым дешевым топливом. Чего не скажешь о Магаданской области, где бензин стал дешевле на 2,8% — рекордное снижение в минувшем месяце.

Средняя цена на бензин по России составила 50,71 рубль за литр. Дешевле всего оказался АИ-92 — 47,24 рубля за литр, а дороже — АИ-98 — 60,59 рублей.

ТОП-10 регионов РФ с самым дешевым бензином выглядит так:

  1. Алтайский край - 46,04 р./литр
  2. Новосибирская область - 47,40 р./литр
  3. Курганская область - 47,41 р./литр
  4. Томская область - 47,62 р./литр
  5. Республика Марий Эл - 47,95 р./литр
  6. Республика Татарстан - 48,03 р./литр
  7. Республика Коми - 48,12 р./литр
  8. Республика Башкортостан - 48,26 р./литр
  9. Рязанская область - 48,39 р./литр
  10. Челябинская область - 48,40 р./литр

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