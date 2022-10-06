Коми попала в топ-10 регионов с самым дешевым бензином

Коми оказалась в списке регионов с самым дешевым бензином среди всех российских регионов. Аналитики “ПромРейтинг” исследовали изменения цен на топливо за август и поделились своим исследованием.
Согласно данным экспертов, за август бензин подорожал в 36 регионах, а в Коми его цена выросла больше всего — на 8,3%. Тем не менее, республика заняла не последнее место в топ-10 регионов с самым дешевым топливом. Чего не скажешь о Магаданской области, где бензин стал дешевле на 2,8% — рекордное снижение в минувшем месяце.
Средняя цена на бензин по России составила 50,71 рубль за литр. Дешевле всего оказался АИ-92 — 47,24 рубля за литр, а дороже — АИ-98 — 60,59 рублей.
ТОП-10 регионов РФ с самым дешевым бензином выглядит так:
- Алтайский край - 46,04 р./литр
- Новосибирская область - 47,40 р./литр
- Курганская область - 47,41 р./литр
- Томская область - 47,62 р./литр
- Республика Марий Эл - 47,95 р./литр
- Республика Татарстан - 48,03 р./литр
- Республика Коми - 48,12 р./литр
- Республика Башкортостан - 48,26 р./литр
- Рязанская область - 48,39 р./литр
- Челябинская область - 48,40 р./литр