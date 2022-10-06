На снос старого общежития в центре Сыктывкара потратят 230 миллионов рублей

В столице Коми готовятся к сносу аварийного общежития на Октябрьском проспекте. На эти цели выделили средства из резервного фонда Коми, передает БНК со ссылкой на мэрию.

Как отмечают в администрации Сыктывкара, жильцы дома №69 на Октябрьском проспекте уже начали получать извещения об изъятии помещений. В будущем они получат жилье в доме по улице Панева, который должны достроить к концу 2022 года.