На снос старого общежития в центре Сыктывкара потратят 230 миллионов рублей

В столице Коми готовятся к сносу аварийного общежития на Октябрьском проспекте. На эти цели выделили средства из резервного фонда Коми, передает БНК со ссылкой на мэрию.
Как отмечают в администрации Сыктывкара, жильцы дома №69 на Октябрьском проспекте уже начали получать извещения об изъятии помещений. В будущем они получат жилье в доме по улице Панева, который должны достроить к концу 2022 года.
Средства из резервного фонда Коми в размере 230 миллионов рублей должны быть освоены также до конца года, иначе их вернут в бюджет республики. В связи с этим расселение откладывать нельзя.
Точной даты пока нет, но как только дом полностью расселят, начнется снос здания.