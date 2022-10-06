Сбербанк запустил бивалютный депозит рубль/юань для бизнеса

Сбербанк запустил бивалютный депозит в валютной паре рубль/юань в интернет-банке СберБизнес. Такой депозит актуален для компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность в юанях или хотят диверсифицировать свою валюту баланса. Ранее такие сделки заключались вне электронных каналов.
Мы считаем юань интересной и перспективной валютой. С точки зрения валютного курса юань — стабильная валюта, ведь у ЦБ Китая более $3 трлн международных резервов, что гарантирует дальнейшую стабильную динамику. Россия приобретала в международные резервы юани несколько лет и сейчас является крупнейшим держателем этой валюты, имея в юанях более $100 млрд. Взаимная торговля России и Китая продолжает расти — в августе 2022 года она превысила $20 млрд.
Многие наши корпоративные клиенты сейчас уходят от долларов и евро в китайский юань, поэтому мы активно развиваем соответствующую продуктовую линейку. Уже сейчас объём бивалютных депозитов в паре рубль/юань в Сбербанке составляет более 3,5 млрд рублей. Мы рассчитываем, что благодаря доступности этого продукта в интернет-банке СберБизнес его востребованность будет только расти, ведь ставки по такому депозиту могут превышать ставки по классическим инструментам на несколько процентов.
Анатолий Попов
Заместитель Председателя Правления Сбербанка
Бивалютный депозит даёт повышенную доходность на свободные средства и может использоваться как альтернатива покупки/продажи валюты без взимания комиссии. Уровень получаемого дохода зависит от параметров депозита, в том числе курса, срока и других. Ставка по бивалютному депозиту складывается из двух частей: стандартной ставки и дополнительной доходности в виде опционной премии, которая выплачивается независимо от того, конвертировался депозит или нет.
Минимальная сумма размещения бивалютного депозита — 50 тыс. рублей или 10 тыс. китайских юаней. Минимальный срок размещения — два рабочих дня. Узнать больше можно, оставив заявку по ссылке.
Корпоративным клиентам банка помимо бивалютного депозита доступны следующие инструменты в валютной паре юань/рубль: поставочный и расчетный валютный форвард, валютный опцион, валютный своп и валютный форвард с предоплатой (гибридный инструмент, включающий как хеджирование, так и размещении средств).