Сбербанк запустил бивалютный депозит рубль/юань для бизнеса

Сбербанк запустил бивалютный депозит в валютной паре рубль/юань в интернет-банке СберБизнес. Такой депозит актуален для компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность в юанях или хотят диверсифицировать свою валюту баланса. Ранее такие сделки заключались вне электронных каналов.

Мы считаем юань интересной и перспективной валютой. С точки зрения валютного курса юань — стабильная валюта, ведь у ЦБ Китая более $3 трлн международных резервов, что гарантирует дальнейшую стабильную динамику. Россия приобретала в международные резервы юани несколько лет и сейчас является крупнейшим держателем этой валюты, имея в юанях более $100 млрд. Взаимная торговля России и Китая продолжает расти — в августе 2022 года она превысила $20 млрд.

Многие наши корпоративные клиенты сейчас уходят от долларов и евро в китайский юань, поэтому мы активно развиваем соответствующую продуктовую линейку. Уже сейчас объём бивалютных депозитов в паре рубль/юань в Сбербанке составляет более 3,5 млрд рублей. Мы рассчитываем, что благодаря доступности этого продукта в интернет-банке СберБизнес его востребованность будет только расти, ведь ставки по такому депозиту могут превышать ставки по классическим инструментам на несколько процентов.