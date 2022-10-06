"Мы должны обуть солдат": фабрика в Коми изготовит берцы из войлока для мобилизованных

В Коми начали производить сапоги из войлока для мобилизованных из республики. Как утверждают на фабрике, такая обувь гораздо практичнее, легче и теплее кожаных берцев. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” побывал на Выльгортском сапоговаляльном заводе.



В начале октября фабрика получила спецзаказ от губернатора региона Владимира Уйбы произвести около тысячи пар обуви для мобилизованных солдат из Коми.



“Мы заключили контракт на изготовление валяных ботинок. Нам нужно выполнить заказ за две недели. У нас есть время до середины октября”, — отметил генеральный директор сапоговаляльной фабрики Александр Шкодник.

Раньше валяные берцы изготавливали исключительно для розничной продажи и не в таких больших количествах. Сейчас после объявления о частичной мобилизации стало известно об острой нехватке снаряжения для бойцов.

Берцы из войлока превосходят обычные кожаные ботинки. Они идеально подходят для морозов, а из-за резиновой подошвы — не промокают.