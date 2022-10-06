"Мы должны обуть солдат": фабрика в Коми изготовит берцы из войлока для мобилизованных

В Коми начали производить сапоги из войлока для мобилизованных из республики. Как утверждают на фабрике, такая обувь гораздо практичнее, легче и теплее кожаных берцев. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” побывал на Выльгортском сапоговаляльном заводе.
В начале октября фабрика получила спецзаказ от губернатора региона Владимира Уйбы произвести около тысячи пар обуви для мобилизованных солдат из Коми.
“Мы заключили контракт на изготовление валяных ботинок. Нам нужно выполнить заказ за две недели. У нас есть время до середины октября”, — отметил генеральный директор сапоговаляльной фабрики Александр Шкодник.
Раньше валяные берцы изготавливали исключительно для розничной продажи и не в таких больших количествах. Сейчас после объявления о частичной мобилизации стало известно об острой нехватке снаряжения для бойцов.
Берцы из войлока превосходят обычные кожаные ботинки. Они идеально подходят для морозов, а из-за резиновой подошвы — не промокают.
“В обуви из войлока ноги не потеют, из-за резиновой подошвы они не мокнут, еще она легче и теплее. Такие сапоги могут выдерживать холод до минус 35 градусов. Наша задача, чтобы солдатам было там комфортно и тепло. Эту обувь они, конечно же, будут носить только зимой, в морозы”, — прокомментировал директор фабрики.
Только за первые дни октября фабрике уже удалось изготовить около 200 пар.
Основной материал — натуральная овечья шерсть из средней Азии. Перед поступлением на фабрику она проходит проверку у санитаров и ветеринаров.
“Овечья шерсть очень полезна для организма. Если носить эти ботинки на босую ногу, то улучшается циркуляция крови. Войлочная обувь очень практичная, тем, что в мороз в ней тепло, а в теплую погоду не жарко. Мы изготавливаем валенки еще и для защиты от повышенных температур”, — объяснила технолог Алла Циркун.
На изготовление одной пары обуви уходит около суток.
“Шерсть нужно обработать, сделать полуфабрикат. Он проходит через горячие станки. Затем мы их промываем, потом распариваем и высушиваем. И только потом начинаем изготавливать обувь”, — заключила технолог.