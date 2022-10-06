Финансист из Сыктывкара отдала мошенникам 670 тысяч рублей

В столице Коми очередной жертвой мошенников стала женщина-финансист. Неизвестные убедили ее отдать 670 тысяч рублей, сообщает МВД по Коми. Все началось со звонка из банка: голос робота уведомил сыктывкарку о попытке смены номера, который был привязан к ее счетам. Вскоре ей позвонили якобы работник банка, который сообщил, что неизвестные оформили на нее кредит.

После этого незнакомец убедил женщину поговорить с ним через видеосвязь и показать свои банковские карты. Далее женщина следовала странным инструкциям, где ей пришлось фотографировать смс сообщения.