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На большом экране Сыктывкара выйдет всероссийская премьера экшна "Средневековье"

На большом экране Сыктывкара выйдет всероссийская премьера экшна "Средневековье""Кронверк Синема"

19 октября "Кронверк Синема" ТРЦ "Макси" приглашает на всероссийскую премьеру исторического экшна "Средневековье" с участием Бена Фостера, Софи Лоу, Тиля Швайгера, Мэттью Гуда и обладатель премии "Оскар"» Майкла Кейна. Судьба империи в руках одного воина. Основанная на реальных событиях история полководца Яна Жижки, вовлеченного в коварную политическую игру в погруженной в хаос Священной Римской империи.

Священная Римская империя погружается в кровавый хаос, пока враждующие претенденты сражаются за опустевший трон. Отважный лидер наемников по имени Ян нехотя соглашается на коварный ход в политической игре: похитить невесту могущественного вельможи, чтобы преградить последнему путь к власти. Но неожиданно для себя Ян начинает испытывать сильные чувства к своей заложнице и, чтобы освободить ее, бросает вызов целой армии, стоящей на страже порочной аристократии. Герой понимает, что теперь судьба Империи, как, впрочем, и его любви, – не в руках королей, а только в его руках. И в своей беспощадной битве Ян пойдет до конца.

Билеты

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