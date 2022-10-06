На большом экране Сыктывкара выйдет всероссийская премьера экшна "Средневековье"

19 октября "Кронверк Синема" ТРЦ "Макси" приглашает на всероссийскую премьеру исторического экшна "Средневековье" с участием Бена Фостера, Софи Лоу, Тиля Швайгера, Мэттью Гуда и обладатель премии "Оскар"» Майкла Кейна. Судьба империи в руках одного воина. Основанная на реальных событиях история полководца Яна Жижки, вовлеченного в коварную политическую игру в погруженной в хаос Священной Римской империи.



Священная Римская империя погружается в кровавый хаос, пока враждующие претенденты сражаются за опустевший трон. Отважный лидер наемников по имени Ян нехотя соглашается на коварный ход в политической игре: похитить невесту могущественного вельможи, чтобы преградить последнему путь к власти. Но неожиданно для себя Ян начинает испытывать сильные чувства к своей заложнице и, чтобы освободить ее, бросает вызов целой армии, стоящей на страже порочной аристократии. Герой понимает, что теперь судьба Империи, как, впрочем, и его любви, – не в руках королей, а только в его руках. И в своей беспощадной битве Ян пойдет до конца.



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