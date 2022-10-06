В Сыктывкаре покажут всероссийскую премьеру экшн-триллера с Мэлом Гибсоном "Бандит"

16 октября "Кронверк Синема" ТРЦ "Макси" приглашает на всероссийскую премьеру экшн-триллера "Бандит" с Мэлом Гибсоном и Джошем Дюамелем.



Фильм основан на реальной истории "Летающего бандита" Гилберта Галвана-младшего — одного из самых неуловимых преступников в истории.



Харизматичный преступник бежит из мичиганской тюрьмы и укрывается в Канаде. Там он покупает себе новую личность, но вновь берется за старое. Он грабит рекордные 59 банков и ювелирных магазинов, ловко обходя все усилия со стороны полиции и шаг за шагом становясь легендарной фигурой криминального мира.

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