Дожди и туманы: погода в Коми на 6 октября

6 октября в Коми ожидается еще один дождливый осенний день. Подробнее об обстановке в разных районах рассказали в ЦГМС.

По информации синоптиков, в целом по региону ожидается облачное небо с прояснениями. Днем пройдут небольшие дожди, а утром ожидается туман. Ветер будет преимущественно южный, около 6-11 метров в секунду. Столбики термометров покажут +6…+11 градусов тепла.