Водолеям стоит подождать, а Овнам — отложить важный разговор: гороскоп на 6 октября

Овен

День хорош для необременительного общения (болтовни по телефону или по скайпу, переписки, интернет-серфинга), а также для чтения. Овнов он подталкивает к непринужденности манер, легкости мышления, непостоянству интересов и планов. Если вы любите природу, сегодня можно отправиться в лес или на дачу. Неплохо нанести визит соседям или близким родственникам. Возможно, вас пригласят на вечеринку или позовут на прогулку. От новых встреч и случайных знакомств не ожидайте слишком многого. Важный разговор лучше отложить.



Телец

Этот день не способствует кардинальным переменам и не советует Тельцам проявлять ненужную настойчивость. Лучшая тактика - действовать по обстоятельствам. Если нет срочных дел, расслабьтесь и наслаждайтесь свободой. Получайте удовольствие от нечаянных встреч, неожиданных впечатлений, мимолетных бесед со случайными собеседниками. Не делайте сегодня крупных покупок, если не планировали их заранее. Вопросы, связанные с питанием и расходами, достаточно просто держать под контролем, тогда все будет в полном порядке.



Близнецы

Внутренний голос подсказывает Близнецам, что общий фон их жизни меняется, а прежняя система правил нуждается в корректировке. Однако это не значит, что все должно измениться в одно мгновение. Сегодня есть хороший повод взять тайм-аут и расслабиться. Посвятите этот день полному отдыху. Позвольте своим мыслям бродить там, где им хочется. Не программируйте себя на те или иные действия, не берите на себя никаких серьёзных обязательств. Если не можете сидеть без дела, в выборе занятий положитесь на интуицию.



Рак

Сегодня Ракам стоит отказаться от шумных многолюдных мероприятий, в том числе виртуальных. Это прекрасный день для погружения в раздумья или в чтение познавательной литературы. В случайно попавшейся на глаза книге вы можете неожиданно найти ответ на свои невысказанные вопросы. Обстоятельства будут часто подталкивать вас к размышлениям, воспоминаниям, сравнениям. Короткая прогулка и беседа с попутчиком помогут развеяться. Если у вас есть собственный блог, пора сделать в нем очередную запись.



Лев

День подходит для тесного общения в дружеской компании. Львам звезды советуют поддерживать разговоры на светские темы и не затрагивать вопросов, которые в последнее время глубоко их волнуют. Не спешите строить планы: скорее всего, они окажутся замками на песке. Обещания, данные сегодня, наверняка останутся невыполненными по той или иной объективной причине. Не удивляйтесь, если некоторые темы утратят для вас свою актуальность, а кто-то из давних собеседников вдруг покажется чужим по духу человеком.



Дева

Этот день у Дев не способствует концентрации на одной цели. Если вы родились в сентябре, избегайте разбросанности и нервозности. Откажитесь от масштабных планов и живите моментом. Не раздражайтесь сегодня по пустякам. Проявите гибкость и уступчивость в общении с окружающими людьми (особенно с членами семейства и партнёром по браку). Поспешная реклама ваших новых идей, как и попытка найти новых сторонников, будет преждевременной. Не исключено, что вас просто не услышат, так как каждый будет занят собственным делом.



Весы

Сегодня Весы вправе сами выбирать время встречи и стиль общения. Широкий круг знакомств позволит вам оставаться в курсе новостей. Внешняя и внутренняя уравновешенность сделает вас желанными гостями в любом доме, вам будут рады в любой компании. Это хорошее время для общения с представителями других городов и стран (а также с людьми, недавно прибывшими с отдаленных территорий). Приключения и авантюры этого дня будут увлекательными, но останутся без последствий.



Скорпион

Сегодня у Скорпионов возможен особый интерес к делам, связанным с путешествиями, долгами, кредитами, страховками, алиментами, штрафами, наследством или сексом. Однако обстоятельства этих суток не располагают к серьёзным беседам. Веселое общение поднимет настроение, но не даст ответов на самые главные и важные вопросы. Вместо продуманного отклика собеседник отделается шуткой или поверхностными рассуждениями. Если хотите исследовать волнующую вас тему во всей ее глубине, выбирайте другой день.



Стрелец

Сегодня ваш энтузиазм спорщика ослабевает. Возможно, Стрельцы потеряют интерес к теме, которая ещё вчера не давала им покоя. Это хорошее время для подведения итогов и для различных завершающих формальностей. Не затевайте новую дискуссию и не пытайтесь оживить недавние дебаты: скорее всего, у вас ничего не выйдет. Если вы не успели высказать партнёру что-то важное, наверстывайте упущенное как можно раньше. В эти сутки стоит уважать логику собеседника и принимать во внимание ход его мыслей.



Козерог

Козерогам сегодня предстоит отказаться от полной самостоятельности и постоянно подстраиваться под обстоятельства. Бытовая рутина однозначно вызовет у вас скуку. По возможности отдайте предпочтение интеллектуальным занятиям (чтению, поиску интересных сведений, легкому общению, обмену новостями). Не оставайтесь в одиночестве. Не забывайте о домашнем животном, которое нуждается в вас. Для вашего самочувствия будет полезна прогулка на свежем воздухе. Если она невозможна, почаще проветривайте помещение.



Водолей

Заглядывать вперёд сегодня нет никакого смысла. Проведите время так, как вам хочется. Не ищите новых приключений и наслаждайтесь тем, что имеете. Как многие Водолеи, в это время вы склонны думать о хорошем и не обращать внимания на тревожные сигналы, поступающие из враждебной внешней среды. Общайтесь с теми, кого вы любите и кто вам интересен. Нестандартные задумки реализуйте в первой половине суток, так как в течение дня креативное вдохновение будет постепенно угасать.



Рыбы

Рыбам сегодня полезно вернуться к беседам, чтению или размышлениям в знакомой домашней обстановке. Основным содержанием дня может стать продолжение важного разговора. Это подходящий момент для того, чтобы разобраться с семейным архивом (фотографиями, старыми документами, домашним видео). В фокусе внимания могут оказаться хозяйственные мелочи, контакты с соотечественниками, нюансы родственных взаимоотношений. Если вы находитесь вдали от дома, не забудьте позвонить родителям или написать им письмо.