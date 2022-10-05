Названа еда, которую нельзя замораживать

Многие россияне замораживают на зиму сезонные ягоды, фрукты и овощи. Однако далеко не все продукты можно хранить при минусовой температуре, предупредила в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.

В морозильнике состав некоторых продуктов питания меняется, отметила она. В частности, зелень перестает быть источником витаминов и антиоксидантов.

"Не рекомендовано замораживать зелень и травы — в этом случае разрушается хлорофилл, теряются витамины, антиоксидантная активность продуктов. Остается только клетчатка", — сказала Мухина.

Заморозка с последующей разморозкой могут негативно влиять на пищевую ценность овощей, содержащих много воды, продолжила она.