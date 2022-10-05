Названа еда, которую нельзя замораживать

Многие россияне замораживают на зиму сезонные ягоды, фрукты и овощи. Однако далеко не все продукты можно хранить при минусовой температуре, предупредила в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.
В морозильнике состав некоторых продуктов питания меняется, отметила она. В частности, зелень перестает быть источником витаминов и антиоксидантов.
"Не рекомендовано замораживать зелень и травы — в этом случае разрушается хлорофилл, теряются витамины, антиоксидантная активность продуктов. Остается только клетчатка", — сказала Мухина.
Заморозка с последующей разморозкой могут негативно влиять на пищевую ценность овощей, содержащих много воды, продолжила она.
"Нельзя замораживать богатые водой овощи — огурцы, помидоры, кабачки. Это будет точно отрава, после разморозки продукты потеряют прочность, упругость", — пояснила Мухина.
Белковые продукты тоже могут менять свои свойства при отрицательной температуре, уверена диетолог.
"При заморозке происходит разрыв белковых связей, денатурация белка. Нельзя замораживать кисломолочные продукты, потому что после разморозки это будет практически створоженный кефир плохого качества, с грубыми прожилками сыворотки", — привела пример Мухина.
По ее словам, холод снижает активность полиненасыщенных жирных кислот,
"Теряют свою активность при заморозке полиненасыщенные жирные кислоты в миндале, арахисе, фундуке. То есть ореховая смесь после морозильника будет не такой качественной", — уточнила Мухина.
Среди продуктов, которые не стоит подвергать заморозке, диетолог назвала также сыр и бананы, пишет РИА "Новости".