"Учитель тоже человек": сыктывкарские педагоги рассказали о трудностях в своей профессии

Что больше всего нравится в работе учителя?

“Посчитал, что смогу доступнее и лучше обучать детей. Подростковый идеализм — перевернуть привычные рамки и сделать нечто более совершенное в системе образования”.

Николай Гладкий, 29 лет, учитель истории, преподает с 2014 года, работает в физико-математическом лицее-интернате

5 октября по всей России отмечают День учителя. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался пятью педагогами и узнал, что больше всего их раздражает в работе и за что они благодарны детям.

Бывали ли моменты, когда ученики вас выводили из себя?

“Безусловно, ведь учитель тоже человек. Бывает, дети могут реагировать не так, как ожидалось, это может раздосадовать, возможно даже раздражать. В такие моменты я вспоминаю, что тоже был на их месте, а вот они на моем еще не были и не факт, что будут, поэтому унимаю сиюминутные эмоции и нахожу иной путь к их умам”.

Как вы сами учились в школе?

“Если речь об успеваемости, то "хорошист". Если об интересе, то периодами с этим были проблемы, благо сейчас, есть сотни способов сделать образовательный процесс увлекательнее!”

Есть ли у вас идеал преподавателя?

“Хм… возможно, кто-то из мыслителей Древней Греции а-ля Сократ”.

Учитель — это призвание?

“Учитывая издержки профессии, да. Очень много работы, не каждый сможет выдержать такую нагрузку”.

Есть ли отличия между детьми, которые были в начале вашей карьеры, от нынешних?

“В 2014 году отношение к гаджетам в образовательном процессе, как правило, было отрицательным, сейчас они, наоборот, постепенно входят в жизнь школьника все шире вместе со сменой образовательных стандартов. Таким образом, современный школьник, более погружен в информационное пространство, новомодные девайсы уже стали частью их жизни. И, безусловно, это прекрасно, за технологиями будущее”.

Евгений Подоров, 34 года, учитель физкультуры и технологии, преподает с 2008 года, работает в Сыктывкарской школе №1

Почему вы решили стать учителем?

“Мама посоветовала в педагогический колледж сдать документы. Я не жалею, что послушал ее. Большое ей за это спасибо”.

Что больше всего нравится в работе учителя?

“Радостные лица детей, большой отпуск”.

Какие минусы есть в вашей работе?

“Когда дети без причины прогуливают мой урок. И когда вызывают в кабинет директора”.

Бывали ли моменты, когда ученики вас выводили из себя?

“Да, когда они врали мне. Но я стараюсь не ругаясь вывести их на чистую воду. Иногда получается”.

Как вы сами учились в школе?

“В школе я учился на “хорошо”, мама очень сильно ругалась, если приносил плохие оценки”.

Есть ли у вас идеал преподавателя?

“Наверно, да. Для меня это тот, кто любит детей и может помочь в любой ситуации”.

Учитель — это призвание?

“Я считаю, что да, призвание. Учителем может стать любой, но полностью отдаться этой профессии может не каждый”.

Есть ли отличия между детьми, которые были в начале вашей карьеры, от нынешних?

“Ничем они не отличаются, дети есть дети. Отличается жизнь. Раньше детям нужны были конструкторы и книжки, а сейчас — “Айфон”.

Виктор Напалков, 59 лет, учитель театральной педагогики, преподает 1985 года, работает в гимназии искусств при главе Коми

Почему вы решили стать учителем?

“Я даже не мечтал быть в этой профессии: характер слишком "хулиганистый". Мой учитель часто говорил: "Если хочешь чему-то научиться, то попробуй кого-то научить...". Вот я и учусь до сих пор. И чем больше ухожу в мир знаний, тем больше убеждаюсь — как много я еще не знаю”.

Какие минусы есть в вашей работе?

“Все мне нравится... Только вот отношение к учителю и учительству, как к передовому сообществу, как это было в советское время, изменилось не в позитивную сторону. Мы стали "оказывать услуги" и преподавание, как душевное общение с учениками, перешло в "урокодание" с кучей отчетов во всевозможные инстанции... Времени на творчество в преподавании "вымывается", остается только функционал”.

Что вас раздражает в работе?

“Нехватка времени в сутках! Это точно. Ведь педагог-учитель — не просто человек с этой профессией, а он еще и человек семейный со всеми обязанностями по дому, по даче...Многие родители иногда не видят в нас живых людей с нормальными человеческими проблемами и эмоциями: что у нас есть домашние заботы и проблемы, желание быть в семейном, домашнем кругу... Что у учителя тоже, как и у всех, иногда болит зуб или просто нет настроения, что у него есть родственники и друзья, требующие от него простого внимания”.

Как вы учились в школе?

“В школе я учился по-разному. В начальном звене был отличником. В классах более старших было труднее, потому как я по национальности коми, и русский язык для меня не родной. В восьмилетней школе нам некоторые трудные правила по предмету "русский язык" даже иногда объясняли по-коми! В аттестате, который получил по окончании 10 класса, были в основном "5" и "4".

Есть ли у вас идеал преподавателя?

“Идеал? А что это такое? По жизни мне всегда встречались мудрые и умные, тактичные и здравомыслящие, талантливые и щедрые люди, которые стали для меня ориентирами в жизни”.

Учитель — это призвание?

“Наверное, это дар... Призвание — какой-то термин очень философский. А дарить свой опыт, учить доброте и гуманности через любой предмет, уметь быть всепрощающим и готовым на самые дерзкие и смелые поступки во имя справедливости и долга, выкладывая на алтарь своей профессии здоровье, свои личные интересы и амбиции — это дар!”

Есть ли отличия между детьми, которые были в начале вашей карьеры, от нынешних?

“Во все времена ученики соответствуют своему времени. У каждого поколения свои ценностные ориентиры и приоритеты, своя мотивация на посещение школы, которая формирует с первого класса личность. И от того, как родитель совместно со школой и учителем поведут ребенка по ухабистой дороге на пути к получению аттестата, зависит и качество становления этой личности, как хозяина своей судьбы, жизни”.

Екатерина Ладанова, 49 лет, учитель русского языка и литературы, преподает с 1996 года, работает в гимназии №1

Почему решили стать учителем?

"Выбрать профессию мне самой не дали, к сожалению. Хотела связать себя с медициной, но судьба распорядилась иначе, и я закончила Сыктывкарский Государственный университет. Хочу подчеркнуть, что ни разу не пожалела, что стала педагогом”.

Что больше всего нравится в работе учителя?

“В работе больше всего нравится общение с детьми. Не нравится то, что слишком много лишнего и ненужного сейчас в образовании. Также много бюрократии. Некогда учить детей. И раздражаюсь больше всего именно от этого”.

Есть ли у вас идеал преподавателя?

“Идеалом преподавателя всегда был Антон Макаренко. Он был советским педагогом и писателем. Не только требуй от ученика, но и уважай его. Добьешься авторитета, добьешься многого”.

Есть ли отличия между детьми, которые были в начале вашей карьеры, от нынешних?

“Современные ученики не особо отличаются от тех, которые были в начале моей карьеры. Учатся по мере возможностей. Также хулиганят. Так же переживают за оценки. Каждый талантлив по-своему. Даже самые заядлые двоечники иногда умеют делать то, с чем не каждый отличник справится. Плохих учеников не существует, бывает плохое отношение к ним. Будешь уважать их и они будут уважать тебя”.

Светлана Фролова, 59 лет, учитель по историко-бытовому танцу, преподает с 1992 года, работает в Гимназии искусств при Главе Коми.

Почему вы решили стать учителем?

“В детстве училась в Сыктывкарский балетной школе, после окончания — поступила в Пермский институт культуры и искусства, где получила квалификацию "Преподаватель хореографических дисциплин". Всегда считала эту профессию крайне интересной и востребованной. Жизнь это доказала”.

Что вам больше всего нравится в работе?

“В моей педагогической работе нравится учить детей аристократичным манерам, рассказывать об истории танца, этикетке, бальным ритуалам”.

Какие минусы есть в вашей работе?

“В моей работе не нравится то, что практически ежегодно меняются "правила игры" — постоянно меняются образовательные стандарты, много бумажной работы, которая не отражает специфику хореографического образования”.

Бывали ли моменты, когда ученики вас выводили из себя?

“Я редко раздражаюсь. Но если такое случается, то стараюсь объяснить ученикам, что я чувствую и почему это произошло”.

Как вы учились в школе?

“Учеба мне давалась легко. В основном за год имела одну-две оценки "хорошо", остальные "отлично". Мама была очень строгой и требовала только отличных оценок”.

Есть ли у вас идеал преподавателя?

“Идеал учителя, конечно, есть. Человек, всегда на шаг идущий впереди своих учеников, умеющий убедить их в необходимости постоянного учения на протяжении всей жизни”.

Учитель — это призвание?

“Конечно, учитель — это призвание. Это такой неимоверный постоянный труд души и мозга, когда живешь новыми идеями, анализируешь и свой труд, и учеников”.

Есть ли отличия между детьми, которые были в начале вашей карьеры, от нынешних?