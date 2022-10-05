В Сыктывкаре пропала 68-летняя женщина

Женщина пропала 29 сентября. Когда ее видели в последний раз, на ней была синяя болоньевая куртка, синий спортивный костюм, голубой берет и черные ботинки.

В столице Коми ищут 68-летнюю Кристину Кирьянову. Об этом сообщают волонтеры отряда “Лиза Алерт”.

Горожан просят сообщать информацию о пропавшей по телефону горячей линии 8-800- 700-54-52 и 02.

Напомним также, 4 октября в Коми пропала 14-летняя девочка. Она пошла в школу утром, но так и не объявилась. Волонтеры распространили ее приметы.