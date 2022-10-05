В Сыктывкаре аварийный дом снесут за 870 тысяч рублей

В столице Коми снесут еще одну ветхую деревяшку. В этот раз речь идет о доме в Дырносе. Об этом сообщается на портале Госзакупок.

Согласно документам, цена контракта составит 870 тысяч рублей. Победителя аукциона огласят 14 октября. За эти деньги подрядчик должен снести дом №33 в Дырносе. Двухэтажную “деревяшку” построили в 1966 году, а в 2016 году признали аварийной.