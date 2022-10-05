В Сыктывкаре аварийный дом снесут за 870 тысяч рублей

В столице Коми снесут еще одну ветхую деревяшку. В этот раз речь идет о доме в Дырносе. Об этом сообщается на портале Госзакупок.
Согласно документам, цена контракта составит 870 тысяч рублей. Победителя аукциона огласят 14 октября. За эти деньги подрядчик должен снести дом №33 в Дырносе. Двухэтажную “деревяшку” построили в 1966 году, а в 2016 году признали аварийной.
Тем не менее, люди жили в нем до 2021 года, наблюдая изнутри за разрушениями и трещинами в стенах.
В задании сказано, что здание разрушат, фундамент и подземную часть разберут, а участок выровняют и засыпят песком. Что будет на его месте, пока не ясно.