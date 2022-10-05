Сбер поздравляет педагогов с Днём учителя

Сбер поздравляет всех педагогов с Днём учителя, который отмечается 5 октября. Для детей учитель — наставник, помощник и проводник во взрослый мир, который передает новым поколениям не просто знания, но также свой опыт и мудрость. Именно поэтому День учителя наполнен особыми эмоциями и является одним из важнейших праздников в нашей стране. В преддверии профессионального праздника Сбер снял видеоролик, посвящённый роли учителя в жизненном успехе ребёнка.

В честь праздника в Сбере подготовили выгодные предложения от различных продуктов и сервисов банка, его дочерних компаний и компаний-партнёров. Учителя смогут оформить подписку СберПрайм на 6 месяцев за 199 рублей. СберМегаМаркет предоставляет промокод с выгодой 800 рублей на заказ от 2500 рублей, которая действует с 5 по 31 октября, СБЕР ЕАПТЕКА — скидку 300 рублей при покупке от 1500 рублей на первый заказ по промокоду «Учитель», ей можно воспользоваться с 5 октября по 5 ноября включительно. Онлайн-кинотеатр Okko выпустил специальную подборку фильмов про учителей. А на образовательном маркетплейсе Edutoria от Сбера каждый учитель сможет пройти курс «Как развить креативность» всего за 99 рублей.