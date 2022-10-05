Ко Дню учителя Сбер запустил раздел с ответами на вопросы из школьной программы

Помогать детям с уроками теперь могут виртуальные ассистенты Салют — они научились отвечать на вопросы из школьной программы. Ребёнок может самостоятельно задавать вопросы по математике, русскому языку и литературе: Сбер, Джой и Афина всё подробно объяснят.

Новый раздел с популярными вопросами школьников разработан совместно с экспертами проекта «Теперь понятно» на образовательном маркетплейсе Edutoria от Сбера. Контент по школьной программе дополняет детскую энциклопедию «Почемучка» — ответы ассистентов Салют на тысячи детских вопросов. «Что такое деление с остатком?», «Как писать жи-ши?», «Как сделать фонетический разбор?» — ассистенты Салют дадут базовые определения и назовут формулы, напомнят порядок действий при решении примеров, ответят на вопросы о правописании и посоветуют, как успешно выполнить домашнее задание. Все ответы связаны аудиоподсказками: ребёнок, даже если он не умеет читать, перемещается из одного вопроса в другой, путешествует по базе знаний, развивается и получает удовольствие.