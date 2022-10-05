Предприниматели теперь могут узнать лимит кредитования в Сбербанке всего за 5 минут

Сбербанк специально для малого бизнеса разработал уникальный сервис «Кредитный потенциал». С его помощью любой предприниматель, даже не являющийся клиентом банка, может всего за несколько минут узнать свой максимальный персональный лимит и другие условия беззалогового и залогового кредитования на различные бизнес-цели.

Для расчета кредитного потенциала не требуется предоставление каких-либо документов, сумма лимита не ограничена и определяется исходя из объёма бизнеса и платёжеспособности заёмщика.

Сервис доступен клиентам Сбербанка — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также предприятиям малого бизнеса, не имеющим расчетный счет в банке. Сервис предоставляется в интернет-банке СберБизнес.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка: