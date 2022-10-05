7 октября сыктывкарская "Ника" встретится с "Енисеем" из Красноярска в рамках второго тура регулярного чемпионата женской баскетбольной Премьер-Лиги. С тем же самым соперником девушки встретились в прошлогоднем четвертьфинале, пройдя его со счетом 2:1 в серии.

Сыктывкарская “Ника” подходит к этой игре на победных рельсах — неделей ранее команда переиграла на выезде БК “Самара” с разницей в 20 очков. Финальная сирена заморозила на табло счет 90:70 в пользу команды из столицы Коми.

Праймовый режим вновь включился у капитана — Раиса Мусина "настреляла" на паркете "МТЛ Арены" дабл-дабл, набрав 30 очков, 13 подборов и 4 перехвата. Но дабл-дабл тогда был не один.

Хорошо показали себя и новички. У словенки Ники Барич 15 очков при стопроцетной реализации "двушек" (3/3) и 5 передач. Севара Нуритдинова на показателе ассистов разменяла десятку при 12 очках — к тому же напару с Мусиной отыграла фактически полный матч, проведя на площадке 32 минуты. У Раисы таковых почти 34.

Канадка Саиша Грант-Аллен вместе с капитаном устроила своим "бывшим" настоящий подборный дефицит, "собирая урожай" на обоих щитах — в итоговом протоколе под буквами СЩ и ЧЩ были зафиксированы цифры 7+3. Девушки в четыре руки набрали чуть меньше половины из общекомандных 37 пунктов по этому показателю.

Главный тренер "Ники" Александр Васин после игры поделился мнением о ней: