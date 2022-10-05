В Сыктывкаре обустроят площадку для выгула собак

В столичной Орбите появится специальная площадка для выгула и дрессировки домашних животных. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Согласно документам, площадку планируют обустроит в Орбите, в районе дома №16а по улице Петрозаводской. Начальная цена контракта составила 1,7 миллионов рублей. Организациям, которые хотят поучаствовать в аукционе, предлагается подать заявки до 12 октября. 14 октября определится победитель.
Подрядчик должен будет обустроить площадку до 31 декабря. В списке есть земляные работы, вывоз грунта, асфальтирование территории а 575 квадратных метров, укладка плит для тротуара и отсыпка площадки из песка.
Также территорию нужно будет оградить двухметровым забором длиной в 102 метра и обустроить четыре светильника.