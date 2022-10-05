В Сыктывкаре обустроят площадку для выгула собак

В столичной Орбите появится специальная площадка для выгула и дрессировки домашних животных. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Согласно документам, площадку планируют обустроит в Орбите, в районе дома №16а по улице Петрозаводской. Начальная цена контракта составила 1,7 миллионов рублей. Организациям, которые хотят поучаствовать в аукционе, предлагается подать заявки до 12 октября. 14 октября определится победитель.