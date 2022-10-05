В Коми разбойник угрожал продавцу ножом и требовал спиртного

В княжпогостском районе мужчина угрожал продавцу ножом, чтобы заполучить алкоголь. Чем все закончилось, рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Все началось с поступления сигнала от тревожной кнопки одного из магазинов. На место отправился автоэкипаж вневедомственной охраны. Ее сотрудники опросили продавца, а неподалеку от магазина обнаружили нож, который злоумышленник почему-то решил выбросить.