В Коми разбойник угрожал продавцу ножом и требовал спиртного

В княжпогостском районе мужчина угрожал продавцу ножом, чтобы заполучить алкоголь. Чем все закончилось, рассказали в пресс-службе МВД по Коми.
Все началось с поступления сигнала от тревожной кнопки одного из магазинов. На место отправился автоэкипаж вневедомственной охраны. Ее сотрудники опросили продавца, а неподалеку от магазина обнаружили нож, который злоумышленник почему-то решил выбросить.
Чуть позже к магазину приехала следственно-оперативная группа ОМВД Княжпогостского района. Они выяснили, что какой-то неизвестный мужчина угрожал ножом продавцу и требовал дать ему алкоголь. После того как продавец выполнил его требования, злоумышленник покинул место происшествия.
Сотрудники уголовного розыска выяснили личность подозреваемого — 41-летнего местного жителя, ранее судимого за кражи — и задержали его. Мужчина признал вину, на него завели уголовное дело по статье "разбой".