Семь жителей Коми обвиняют в уголовных преступлениях в сфере кредитования

Сотрудники МВД по Коми за 2022 год возбудили семь уголовных дел по мошенничеству в сфере кредитования. Фигуранты брали займы в разных организациях, указывая о себе ложные сведения, и не возвращали деньги. В целом кредитные организации потеряли больше 81 700 рублей, рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Сейчас продолжается расследование уголовных дел, максимальное по ним наказание — до четырех месяцев ареста.