Житель Коми ударил полицейского и оказался в тюрьме

31-летнего жителя Усть-Куломского района осудили за насилие в отношении полицейского. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

В ведомстве сообщили, что в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее избил мужчина. На место событий приехал участковый полицейский. Пьяный дебошир схватил колун и замахнулся на участкового. Полицейский обезоружил мужчину, но получит от него удар локтем по голове.