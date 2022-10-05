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Житель Коми ударил полицейского и оказался в тюрьме

Житель Коми ударил полицейского и оказался в тюрьме

31-летнего жителя Усть-Куломского района осудили за насилие в отношении полицейского. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

В ведомстве сообщили, что в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее избил мужчина. На место событий приехал участковый полицейский. Пьяный дебошир схватил колун и замахнулся на участкового. Полицейский обезоружил мужчину, но получит от него удар локтем по голове.

За насилие в отношении правоохранителя мужчина получил тюремный срок. Он проведет два года в исправительной колонии общего режима.

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