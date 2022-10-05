“Я хочу защитить Родину”: из Коми отправили еще одну группу призванных по мобилизации

В Коми проводили еще одну группу резервистов. 5 октября с детского лагеря “Гренада” на службу отправили бойцов с Печоры и Усть-Цилемского района. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” побывал на отбытии мобилизованных.

Бойцов построили в ряд, священнослужитель провел молебен с благословением и окропил их святой водой. После этого призванным по мобилизации раздали нательные крестики и вручили налобные повязки с молитвами.

Перед резевистами с мотивирующим словом выступил глава Коми Владимир Уйба.



“Сегодня вы идете на защиту России и наших братьев. Прошедшие референдумы показали, что люди не хотят жить среди украинской псевдодемократии. Двадцати лет хватило, чтобы досыта наесться националисткого порядка. Сегодня Россия ставит точку. Точку над злом, которое кормит весь мир, мир, который ненавидит Россию. И ваша святая миссия участвовать в этом. Я хочу всем вам пожелать воевать честно, выполнять приказы начальников. Воюйте профессионально, потому что против вас бойцы, которые обучены американскими инструкторами. Их нельзя сбрасывать со счетов. Воюйте грамотно, профессионально, честно, но с холодным сердцем. На рожон не лезьте”, — заявил Владимир Уйба.

Глава Коми пообещал, что за время обучения резервистов, сделает все, чтобы они были полностью укомплектованы.