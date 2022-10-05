“Я хочу защитить Родину”: из Коми отправили еще одну группу призванных по мобилизации

В Коми проводили еще одну группу резервистов. 5 октября с детского лагеря “Гренада” на службу отправили бойцов с Печоры и Усть-Цилемского района. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” побывал на отбытии мобилизованных.
Бойцов построили в ряд, священнослужитель провел молебен с благословением и окропил их святой водой. После этого призванным по мобилизации раздали нательные крестики и вручили налобные повязки с молитвами.
Перед резевистами с мотивирующим словом выступил глава Коми Владимир Уйба.
“Сегодня вы идете на защиту России и наших братьев. Прошедшие референдумы показали, что люди не хотят жить среди украинской псевдодемократии. Двадцати лет хватило, чтобы досыта наесться националисткого порядка. Сегодня Россия ставит точку. Точку над злом, которое кормит весь мир, мир, который ненавидит Россию. И ваша святая миссия участвовать в этом. Я хочу всем вам пожелать воевать честно, выполнять приказы начальников. Воюйте профессионально, потому что против вас бойцы, которые обучены американскими инструкторами. Их нельзя сбрасывать со счетов. Воюйте грамотно, профессионально, честно, но с холодным сердцем. На рожон не лезьте”, — заявил Владимир Уйба.
Глава Коми пообещал, что за время обучения резервистов, сделает все, чтобы они были полностью укомплектованы.
“Много фейков. От имени главы говорю вам, что сейчас на всю команду готовим весь набор для обмундирования, для защиты. За то время, пока вы будете проходить подготовку, наша задача все найти”, — заключил губернатор.
Среди сегодняшних мобилизованных были и те, кто пошел на службу добровольно, не имея никакого боевого опыта.
“Я пошел добровольно. По званию — обычный солдат. Боевого опыта у меня нет. Я решил пойти защищать Родину. Время пришло. У меня братья остались на Украине. А когда приду с СВО, то сразу же женюсь”, — прокомментировал Евгений Карин.
“Мне пришла повестка. Я долго не думал — сразу пошел в военкомат. Я служил в противовоздушной обороне, звание — младший сержант. Я хочу защитить Родину. Родные все спокойно отнеслись. А до этого я работал тренером по борьбе”, — поделился Андрей Одресенко.
После церемонии прощания бойцы отправились к автобусам под марш “Прощание Славянки”