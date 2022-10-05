В Коми инвестиции в спорт и культуру упали на 88 процентов

В Коми серьезно упало количество инвестиций в спорт и культуру. Об этом сообщает Комистат.
Больше всего денег в первом полугодии 2022 года инвестировали в добычу полезных ископаемых — 19,5 миллиардов, это 51% от общего объема. А самый большой рост инвестиций показала оптовая торговля — вложений стало больше в 15,5 раз.
Снизился объем инвестиций сильнее всего в сфере развлечений, культуры и спорта — на 88 %, второе место в этом антирейтинге заняла сфера научных исследований и разработок, падение вложений составило 62%, третье место досталось производству бумаги и бумажных изделий — инвестиции в эту сферу рухнули на 59%.