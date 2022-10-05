Семья из Коми осталась без дачи и зимних детских вещей из-за пожара

Жительница Усинска просит помощи в поиске теплых вещей для детей, сообщает "Комиинформ". 3 октября на даче Анастасии Хозяиновой случился пожар. В доме находились запасы еды, зимние вещи всей семьи: одежда, коляски и санки, обувь. Огонь уничтожил все это подчистую.

Горожанка просит помощи в поиске зимних вещей для ее детей: на девочку 1,3 года необходим размер 86 см, а на четырехлетнего мальчика - 116-122 см, на восьмилетнюю дочку - 128-134 см. Не помешала бы семье и материальная помощь.