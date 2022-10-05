Вуктыл перестанет быть городом

24 октября в Вуктыле пройдут общественные слушания. На них решат вопрос преобразования округа.

Администрация Вуктыла объяснила, что по закону городской округ может получить статус муниципального округа. Разница между образованиями заключается в том, что городской округ не может иметь в своем составе поселений. Кроме этого плотность населения в городском округе должна быть не меньше 42,7 человек на квадратный километр. В Вуктыле же плотность составляет 0,5 человек на квадратный километр.