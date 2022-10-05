В Коми экс-сотрудник МВД получил срок за разглашение гостайны

В Коми вынесли решение по делу о разглашении государственной тайны. Обвиняемым стал экс-оперативник уголовного розыска. Расследование вело УФСБ республики.

В ходе следствия выяснилось, что фигурант с февраля по август 2019 года, будучи действующим сотрудником полиции и имея доступ к гостайне, регулярно предоставлял данные сотруднику службы безопасности некой коммерческой организации. При этом второе лицо переносило и копировало секретные и совершенно секретные сведения.