В Коми экс-сотрудник МВД получил срок за разглашение гостайны

В Коми вынесли решение по делу о разглашении государственной тайны. Обвиняемым стал экс-оперативник уголовного розыска. Расследование вело УФСБ республики.
В ходе следствия выяснилось, что фигурант с февраля по август 2019 года, будучи действующим сотрудником полиции и имея доступ к гостайне, регулярно предоставлял данные сотруднику службы безопасности некой коммерческой организации. При этом второе лицо переносило и копировало секретные и совершенно секретные сведения.
В результате некоторым лицам, в отношении которых в тот момент проводились оперативные мероприятия, удалось скрыть свою противоправную деятельность и остаться безнаказанными.
Верховный суд признал экс-полицейского виновным и назначил ему 1 год лишения свободы условно, а также испытательный срок в 1 год.