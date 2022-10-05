В России пересмотрят тарифы на вывоз мусора

Минприроды и Российский экологический оператор (РЭО) предложили новый способ оценки того, за какой объем вывезенного мусора должны платить граждане. Как пояснили "Известиям" в комитете Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, сейчас регионы сами устанавливают нормативы.

Для этого специалисты четыре раза в год проводят замеры мусора, каждый этап длится семь дней. После анализа этих данных появляется конечный показатель, по которому и выставляют счета жильцам.