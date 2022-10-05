Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми снова холода: синоптики дали прогноз на 5 октября

В Коми снова холода: синоптики дали прогноз на 5 октября

5 октября в Республике Коми ожидается похолодание. Подробнее о том, как будет меняться погода, рассказали в ЦГМС региона.

По прогнозу синоптиков в этот день будет облачно, но с прояснениями. Местами пройдут умеренные и небольшие дожди, а некоторые районы накроет туман.

На крайнем северо-востоке ожидается переменная облачность, по большей части без осадков. Ночью тумен. Ветер будет переменным около 1-5 метров в секунду, днем восточный, юго-восточный около 5-10 метров в секунду. Дневная температура установится в районе +2…+7 градусов.

В Сыктывкаре будет облачно. Временами пройдет небольшой дождь, ветер сменится на южный 4-9 метров в секунду. Температура установится в районе +6…+8С.

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости