В Коми снова холода: синоптики дали прогноз на 5 октября

5 октября в Республике Коми ожидается похолодание. Подробнее о том, как будет меняться погода, рассказали в ЦГМС региона.

По прогнозу синоптиков в этот день будет облачно, но с прояснениями. Местами пройдут умеренные и небольшие дожди, а некоторые районы накроет туман.