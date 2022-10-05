Весы будут убеждать, а Рыбы — вспоминать прошлое: гороскоп на 5 октября

Телец: Представителям знака Телец астрологи рекомендуют поставить на первое место карьеру. Пора разработать долговременный план, который без колоссальных вложений способен принести большую прибыль. Пользуйтесь проверенными методами, хорошенько разберитесь в вопросе, чтобы не свернуть в противоположном направлении.

Овен: Вероятно, вам будет очень трудно грядущим утром встать с постели. Хотя оно пройдёт спокойно и без потрясений. Если есть возможность, как можно больше времени отведите на «раскачку»: без спешки приготовьте завтрак, сходите под освежающий душ и заварите чашку ароматного кофе или чая. Спешить в этот день не придётся.

Близнецы: Близнецы - любители рисовать, особенно в воображении. Однако звёзды не советуют в этот день экспериментировать. Держитесь подальше от «блестящих» идей, чтобы избежать проблем. Да, день может получиться довольно обычным и даже скучным, зато без неожиданностей, которые подорвут ваше настроение.

Рак: Ракам необходимо заняться сферами, в которых наблюдаются небольшие «провисы». Хватит копить проблемы и вопросы, которые требуют незамедлительного решения. Действуйте! Такой подход поможет избежать в будущем бед. Однако не пытайтесь опробовать непроверенные методы - выходить из зоны комфорта достаточно опасно.

Лев: Львы в этот день могут быть очень нервными. Порой даже агрессивно настроенными. Однако, поднять настроение и ваш дух помогут близкие люди. Проведите грядущие сутки в кругу семьи или за телефонными разговорами с родственниками. К вечеру душевное состояние может наладиться.

Дева: Вероятно, Девы будут по горло в проблемах. Как ни странно, астрологи не советуют их решать по мере поступления. Займитесь анализом: возможно, то, что когда-то казалось проблемой, больше ею не является. Рассчитайте здраво свои силы, чтобы времени хватило также и на домашние хлопоты.

Весы: Представители данного знака Зодиака в этот день будут весьма красноречивы. Вы способны зарядить своё окружение самыми разными идеями, к счастью, только удачными и интересными. Отдайте предпочтение телефонным разговорам - в этом есть какой-то шарм.

Скорпион: Представителям знака Скорпион лучше целиком и полностью довериться своей интуиции. Звёзды говорят, что именно она приведёт вас к заветному успеху. Конечно, придётся столкнуться с мелкими казусами, неожиданно возникающими проблемами. Подключите на полную мощь потенциал второй половинки. Кстати, ваш союз от этого станет только крепче.

Стрелец: Стрельцы могут встать не с той ноги, из-за чего прямо с утра все может пойти не по плану. Постарайтесь сохранять спокойствие, не паникуйте и просто хорошо делайте свою работу. День лучше провести без развлечений, проявите профессионализм в своей сфере, тогда о неудачах думать не придётся.

Козерог: Козероги, старайтесь отгонять от себя пессимистичные мысли. От вашего настроения будет зависеть многое, особенно финансовое положение. Вероятно, придётся поработать и психологом для друзей. Однако, не подгружайтесь слишком глубоко в чужие проблемы, чтобы вечером спокойно уснуть с чувством лёгкости.

Водолей: Представителям знака Водолей лучше как можно реже слушать окружающих в этот день. Кто-то попытается воспользоваться вашим доверием, а кто-то запудрить мозги. Не поддавайтесь на провокации, будьте предельно внимательными. Чтобы не очутиться в сети интриг, максимально исключите общение на работе.

Рыбы: Рыбам лучше думать о хорошем. Кроме того, Звёзды не советуют копаться в прошлом, могут вскрыться старые раны. Не теребите свою душу, сейчас важно наладить отношения с людьми из настоящего. Помните, что пройденного не вернуть, но можно быть уверенным в будущем.