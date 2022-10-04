Частичная мобилизация в Коми: кого коснется и на что можно рассчитывать резервистам

21 сентября Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. “Про Город Сыктывкар” выяснил, кто ей подлежит и что известно об этом на текущий момент.

Призыву по частичной мобилизация подлежат: рядовые и сержанты до 35 лет; младшие офицеры до 50 лет и старшие до 55 лет. Помимо перечисленных также призываются граждане с боевым опытом. В приоритете военно-учетные специальности: стрелки, водители, танкисты, артиллеристы. Под призыв попадают три группы – А, Б, В.

Кого не будут призывать в рамках частичной мобилизации

В Минобороны РФ сообщили, что к призыву по частичной мобилизации не подлежат:

работники предприятий оборонно-промышленного комплекса,

сотрудники аккредитованных организаций из сферы информационных технологий,

ИТ-специалисты, занятые разработкой и внедрением ПО и программно-аппаратных комплексов,

сотрудники российских операторов связи и центров обработки данных,

специалисты, обеспечивающие устойчивое функционирование объектов связи,

сотрудники системообразующих организаций в сфере информации и связи,

сотрудники СМИ и те, кто задействован в организации их работы,

работники организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы,

работники, поддерживающие инфраструктуру финансового рынка России,

студенты, обучающиеся на очном отделении.

Согласно федеральному закону №31-ФЗ: “О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации”, к призыву по частичной мобилизации не подлежат:

члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы,

граждане, признанные временно негодными к военной службе по состоянию здоровья – на срок до шести месяцев,

занятые постоянным уходом за близким родственником, который нуждается в постороннем постоянном уходе, либо являются инвалидами I группы,

граждане, являющиеся опекуном несовершеннолетнего родного брата или сестры,

жители России, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, или воспитывающие без матери одного ребенка до 16 лет, либо имеющие трех детей до 16 лет и беременную супругу сроком от 22 недель.

Как вручают повестку

Повестку могут принести по месту жительства, работы или учебы. Работодатели обязаны помогать военным комиссариатам обеспечивать своевременное оповещение и явку людей, которые подлежат призыву. Повестку также могут вручить на улице, при этом если человек откажется от получения, составляется акт об отказе от вручения повестки.

Если сейчас призывник находится за границей, нужно ли возвращаться

Даже находящихся за рубежом в поездке людей могут призвать по частичной мобилизации. При этом, если человек постоянно проживает за границей, то он не обязан состоять на воинском учете, а следовательно – не подлежит частичной мобилизации. Однако, перед выездом за границу на срок более шести месяцев, человек должен явиться в военкомат для снятия с учета.

Потеряет ли призывник свое рабочее место

Согласно новому закону, резервисту предоставляется сохранение рабочего места в случае мобилизации или заключения контракта на военную службу. Трудовой договор будет приостановлен до момента окончания несения службы. В течение трех месяцев люди, вернувшиеся с военной службы, могут приступить к своим рабочим обязанностям.

Если у призывника есть кредиты

Госдума внесла изменения в закон о кредитных каникулах. В соответствии с законопроектом, гражданину, призванному по частичной мобилизации, предоставляется право изменить свой кредиторский договор с приостановлением исполнений обязательств на срок, не превышающий срока несения службы.

Можно ли заменить призыв по частичной мобилизации на альтернативную гражданскую службу

Альтернативный вариант несения службы предусмотрен для тех, кто идет по призыву на срочную службу. Правовых актов об альтернативной службы в период мобилизации – нет.

Какие льготы получат призывники по частичной мобилизации

Согласно указу президента, граждане, призванные на военную службы по мобилизации имеют статус военнослужащих, а следовательно – будут получать все социальные гарантии: ежемесячное довольствие в зависимости от звания и должности, надбавки, страховые выплаты. Сумма денежного довольства – не менее 195 тысяч рублей в месяц, сообщает Объясняем.РФ. Деньги будут поступать на личный счет, с которого можно полностью или частично переводить суммы родственникам.

Что следует с собой взять на сборы по мобилизации

предметы личной гигиены: зубная щетка и паста, мыло, бритва,

одежду: термобелье, тактические перчатки, подшлемник, спортивная шапка, элементы экипировки,

технические средства: батарейки, кнопочный телефон, химическая грелка,

лекарства,

документы и деньги,

питание на несколько дней.

Как проходит частичная мобилизации в Коми

Из Коми мобилизуют около тысячи человек. Об этом 30 сентября сообщил военный комиссар региона полковник Дмитрий Федин во время прямой линии по вопросам частичной мобилизации.

Глава Коми Владимир Уйба в одном из своих обращений к жителям Коми заявил, что в республике объявлен сбор средств для резервистов. Собирает их фонд “Добрая республика”. Средства пойдут на обеспечение людей снаряжением, а также средствами первой необходимости.

Также в Коми мобилизованным разрешили выезд за пределы муниципалитета, благодаря внесенным 29 сентября изменениям в указ военного комиссара.

Ранее глава Коми объявил о создании горячей линии для мобилизованных и их семей, которая заработала 26 сентября. По номеру +7(912)141-42-00 консультации будут проводить специалисты Минтруда, а по всем поступающим вопросам формироваться реестр проблем.

Также Владимир Уйба дал поручении правительству полностью экипировать мобилизованных. Отправляют призывников со всей республики по частичной мобилизации из “Гренады” на сборы в Санкт-Петербург.

Для уточнения подробностей по частичной мобилизации можно позвонить по номеру 122 или +7(912)141-42-00 а также на сайте https://объясняем.рф/mobilization/

Все новости по частичной мобилизации можно найти тут: https://pg11.ru/tags/mobilizacia



