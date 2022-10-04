В Сыктывкаре мужчина обнаружил мертвую корову в колодце

В Сыктывкаре в колодце нашли мертвую корову. Об этом порталу “Про Город” рассказал один из очевидцев.

В микрорайоне Нижний Чов 4 октября около 15:20 мужчина обнаружил в колодце мертвую корову.

“Я шел с рыбалки и решил посмотреть на дно колодца. Как выяснилось, не зря: там лежала дохлая корова”, — пояснил сыктывкарец.

Страшная находка сыктывкарца ничуть не испугала. Мужчина вызвал полицию.