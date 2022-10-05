Врач рассказала, кому запрещено есть морковь

Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала РИА Новости, при каких заболеваниях не стоит употреблять морковь.

По словам специалиста, этот овощ полезен для кожи, сердечно-сосудистой системы, удобен при похудении, однако противопоказан при болезнях печени.

«Если орган не здоров, то он не может усвоить каротин. В числе противопоказаний также язвенная болезнь желудка или кишечника и энтерит, то есть воспаление стенок тонкой кишки», — заявила Кораблева.