Врач рассказала, кому запрещено есть морковь

Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала РИА Новости, при каких заболеваниях не стоит употреблять морковь.
По словам специалиста, этот овощ полезен для кожи, сердечно-сосудистой системы, удобен при похудении, однако противопоказан при болезнях печени.
«Если орган не здоров, то он не может усвоить каротин. В числе противопоказаний также язвенная болезнь желудка или кишечника и энтерит, то есть воспаление стенок тонкой кишки», — заявила Кораблева.
«При выборе моркови нужно иметь в виду, что она не должна быть мягкой и бугристой, а также иметь пятен и трещин (это означает, что у нее испорчена середина). Если ботва слишком густая, то, скорее всего, корнеплод окажется твердым», — посоветовала врач-диетолог.