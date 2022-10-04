Врач назвал опухшие ноги симптомом очень опасного заболевания

Опухшие ноги могут указывать на рак мочевого пузыря в запущенной форме, заявил изданию Express уролог Джереми Оутс. Данная разновидность заболевания появляется, когда клетки в слизистой оболочке мочевого пузыря начинают бесконтрольно расти и делиться. Есть несколько симптомов, которые предупреждают о болезни. Их следует опасаться.

Доктор Оутс заявил, что в большинстве случаев рак мочевого пузыря (более 70%) является поверхностным. Клетки располагаются на слизистой оболочке и не проникают внутрь. Опухоли можно разделить на низкую и высокую степень злокачественности.