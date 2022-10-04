В Коми упадут части ракеты-носителя с "Плесецка"

10 октября с космодрома “Плесецк” запустят очередную ракету-носитель с космическим аппаратом, который она доставит на орбиту. В связи с этим Удорский, Княжпогостскийи и Корткеросский районы объявлены временно опасными.

Сотрудники Минприроды Коми и представители космодрома совершат обследование территорий с 6 по 7 октября, чтобы не допустить нахождения там людей. Также Минприроды оповестит об опасности население, администрации и ведомства, которые ведут в районах хоздеятельность.