В Коми правительство обеспечит мобилизованных граждан дополнительной экипировкой

Глава Коми заявил о дополнительной экипировке мобилизованных в Коми. Средства на это планируется получить из резервного фонда республики. Сейчас составлен перечень обмундирования и экипировки, к которому планируют приобрести дополнительную амуницию, помимо базовых вещей, которые выделяет Минобороны.

Также в правительстве пообещали не переносить запланированные мероприятия в рамках регионального бюджета. Выделение средств на экипировку мобилизованных не повлияет на социальную помощь и медицину и все обязательства перед населением выполнятся в полном объеме.