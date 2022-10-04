В Коми правительство обеспечит мобилизованных граждан дополнительной экипировкой

Глава Коми заявил о дополнительной экипировке мобилизованных в Коми. Средства на это планируется получить из резервного фонда республики.
Сейчас составлен перечень обмундирования и экипировки, к которому планируют приобрести дополнительную амуницию, помимо базовых вещей, которые выделяет Минобороны.
Также в правительстве пообещали не переносить запланированные мероприятия в рамках регионального бюджета. Выделение средств на экипировку мобилизованных не повлияет на социальную помощь и медицину и все обязательства перед населением выполнятся в полном объеме.
Кстати, о частичной мобилизации в России. На днях на портале "Госуслуг" появилась форма для подачи жалоб на нарушения в рамках призыва. Как ее найти и кому она предназначена, читайте по ссылке.