В Сыктывкаре задержали женщин, которые устроили драку в баре

За минувшую неделю в столице Коми зафиксировано 89 тревожных выездов Росгвардии. Задержано почти 50 человек. 4 из них совершили преступления, сообщают в пресс-службе ведомства.

Так, в Усинске тревожную кнопку нажали после конфликта между посетителями кафе. Девушка в ходе ссоры нанесла мужчине травмы и нарушительницу 1994 года рождения пришлось доставить в полицию.