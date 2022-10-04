В Сыктывкаре задержали женщин, которые устроили драку в баре

За минувшую неделю в столице Коми зафиксировано 89 тревожных выездов Росгвардии. Задержано почти 50 человек. 4 из них совершили преступления, сообщают в пресс-службе ведомства.
Так, в Усинске тревожную кнопку нажали после конфликта между посетителями кафе. Девушка в ходе ссоры нанесла мужчине травмы и нарушительницу 1994 года рождения пришлось доставить в полицию.
Еще один инцидент произошел в баре на Ухтинском шоссе в Сыктывкаре. Между охранником заведения и постелем произошел конфликт. Находясь в состоянии опьянения, мужчина спровоцировал драку. Администратор нажала кнопку сигнализации. Охраннику в результате потребовалась помощь врачей. На место была
вызвана скорая помощь. Нарушитель доставлен в дежурную часть полиции.
Также еще одна драка произошла в Эжве, где конфликт произошел между тремя женщинами. Девушки затеяли драку, в которой две подруги избили посетительницу бара. Дебоширок 2001 и 2002 года рождения задержали. Идет проверка.