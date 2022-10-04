Жительница Коми отдала “силовикам” больше 9 миллионов рублей

В полицию Воркуты обратилась женщина, которая заявила, что у нее украли очень крупную сумму денег: 9 миллионов рублей. Как это произошло, рассказали в МВД республики.
Как оказалось, женщине периодически звонили неизвестные, которые представлялись силовиками и банкирами. Они убедили воркутинку в том, что на нее завели уголовное дело за незаконные переводы денег за границу. В дополнение к своим словам незнакомцы прислали женщине видео задержаний по подобным случаям и даже прислали ей поддельное письма о возбуждении дела.
Чтобы исправить ситуацию, ей предложили перевести на определенные счета крупную сумму денег. Несколько дней жительница Заполярья оформляла кредиты и в общей сложности успела отправить злоумышленникам 9 284 000 рублей. Лишь после этого женщина догадалась, что имеет дело с мошенниками и пошла в полицию.