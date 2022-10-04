В мэрии Сыктывкара рассказали о ситуации в школе, которую закрыли из-за кишечной инфекции

По информации Управления образования столицы Коми, ситуация в школе №18 под контролем. Об этом сообщили в городской мэрии.

Сейчас в учебном заведении проводятся исследования, чтобы выяснить причину всплеска инфекции, который произошел на прошлой неделе. После обнаружения очага заболевания в школе оперативно прекратили все занятия. Новых случаев заражения нет. Обучение сейчас продолжается в дистанционном формате.