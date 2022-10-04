В Сыктывкаре потеплеет: прогноз синоптиков на 4 сентября

4 октября в Коми ожидается относительно теплый день. Синоптики ЦГМС республики прогнозируют не самую обычную для этого времени погоду.
Так, согласно информации с метеостанций, жителей Коми в этот день ждет облачное с прояснениями небо и небольшие дожди. Ветер на юге будет не очень сильным, около 4-9 метров в секунду. На севере чуть сильнее, в районе 5-10 метров в секунду.
Ночные температуры прогнозируются в южной части Коми прогнозируются в пределах +4…+9С, а днем около +8…+13С. На севере эти показатели установятся в районе -3…+2С ночью и +3…+8 — днем.
В Сыктывкаре пройдет небольшой дождь, а температура составит около +11…+13 градусов.