В Сыктывкаре потеплеет: прогноз синоптиков на 4 сентября

4 октября в Коми ожидается относительно теплый день. Синоптики ЦГМС республики прогнозируют не самую обычную для этого времени погоду.

Так, согласно информации с метеостанций, жителей Коми в этот день ждет облачное с прояснениями небо и небольшие дожди. Ветер на юге будет не очень сильным, около 4-9 метров в секунду. На севере чуть сильнее, в районе 5-10 метров в секунду.