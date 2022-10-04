Диетолог назвала самые вредные для пожилых людей продукты

Пожилым людям стоит ограничивать употребление некоторых продуктов питания, считает врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова. В интервью радио Sputnik она объяснила, о чем идет речь.

Соблюдение принципов здорового питания особенно важно для пожилых людей, уверена врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова. Людям старше 65 лет стоит отказываться от некоторых продуктов, отметила она.

По словам диетолога, в первую очередь следует исключить из рациона переработанное красное мясо и ограничить употребление животных жиров.

"Конечно же, нужно постараться отказаться от переработанного красного мяса. Это полуфабрикаты, всевозможные колбасы, сосиски, котлеты, гамбургеры. Желательно уменьшить количество животных жиров, не полностью исключать, все-таки в рационе должны быть и сыр, и сливочное масло, но это должно быть умеренное, ограниченное количество. Лучше переходить на птицу, белое мясо, растительный белок", – посоветовала Елена Игнатикова.

Людям старшего возраста рекомендуется также сокращать количество сахара в рационе, продолжила эксперт.