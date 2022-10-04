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Диетолог назвала самые вредные для пожилых людей продукты

Диетолог назвала самые вредные для пожилых людей продуктыРИА "Новости"

Пожилым людям стоит ограничивать употребление некоторых продуктов питания, считает врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова. В интервью радио Sputnik она объяснила, о чем идет речь.

Соблюдение принципов здорового питания особенно важно для пожилых людей, уверена врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова. Людям старше 65 лет стоит отказываться от некоторых продуктов, отметила она.

По словам диетолога, в первую очередь следует исключить из рациона переработанное красное мясо и ограничить употребление животных жиров.

"Конечно же, нужно постараться отказаться от переработанного красного мяса. Это полуфабрикаты, всевозможные колбасы, сосиски, котлеты, гамбургеры. Желательно уменьшить количество животных жиров, не полностью исключать, все-таки в рационе должны быть и сыр, и сливочное масло, но это должно быть умеренное, ограниченное количество. Лучше переходить на птицу, белое мясо, растительный белок", – посоветовала Елена Игнатикова.

Людям старшего возраста рекомендуется также сокращать количество сахара в рационе, продолжила эксперт.

"Пожилые люди часто имеют такие хронические заболевания, как сахарный диабет или сердечно-сосудистые патологии. В сладких продуктах мы имеем повышенное количество самого по себе сахара, еще там могут быть трансжиры в виде маргарина и других растительных или молочных жиров не очень хорошего качества. Сахар нарушает всасывание кальция, электролитов, калия, которые необходимы нам для передачи нервных сигналов", – уточнила Елена Игнатикова.

Избыточное количество соли в блюдах тоже не лучшим образом сказывается на здоровье, напомнила диетолог.

"Важно уменьшить потребление соли в чистом виде и в готовых продуктах, например, в консервированных огурцах или помидорах, а также скрытой соли, условно, в вяленой рыбе или в том же сыре. Соль задерживает жидкость в организме, приводит к повышению давления и, как следствие, возникает риск развития инсульта или инфаркта", – объяснила Елена Игнатикова.

Кроме того, пожилому человеку необходимо отказаться от алкоголя. Спиртные напитки, помимо прочего, приводят к нарушениям памяти и провоцируют развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта, предупредила диетолог.

Она рекомендует пожилым людям ежедневно разнообразить свое меню зелеными листовыми овощами. Желательно регулярно употреблять и другие овощи, а также фрукты, ягоды и небольшое количество орехов, чтобы обеспечить себя необходимыми минералами и полезными растительными маслами, заключила Елена Игнатикова.

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