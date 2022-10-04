Старайтесь не поддаваться искушениям и не создавать секретов: гороскоп на 4 сентября

Утро будет напряжённым, если под угрозой находится ваш бизнес (либо не в порядке ваши денежные, имущественные, семейные дела). Иимпульсивность, свойственную Овнам, сегодня стоит заменить настойчивостью, иначе дело будет трудно довести до конца. На вечер не стоит назначать подписание документов и важные встречи. Их итог может стать отрицательным из-за обмана, опозданий, непонимания, отсутствия нужных людей, ошибок в документах либо ложных известий. Правду и вымысел вам придётся различать интуитивно.

Положение планет в течение первой половины этого дня выглядит напряжённым. Сегодня окружающие вас люди могут быть слишком резки в общении, чем способны усиливать вашу гневливость и склонность к агрессивному поведению. Контакты с ними лучше полностью исключить. В личных отношениях в это время также могут часто возникать двусмысленные и непонятные ситуации, усилится склонность к изменам. Старайтесь в это время не поддаваться искушениям, а также не создавать секретов от своей второй половинки. Вторая половина дня аналогична первой, но накал усилится за счет того, что сложнее будет контролировать свои эмоции. Вечер неблагоприятен для любовных свиданий и совершения важных покупок.

В начале дня контролируйте свои чувства (особенно злость и ревность), иначе вам не избежать эмоциональной встряски. Упрямство, свойственное Тельцам, сегодня может подтолкнуть вас к ссоре с партнёром. Не уступайте давлению извне, не реагируйте на чужие агрессивные выпады. Вечером не будьте чересчур сентиментальны. Не спешите с выводами в таких сферах, как любовь, денежные дела, воспитание детей, лечение, творчество. Есть риск совершить ошибку под влиянием ложной информации, стать жертвой обмана или мошенничества.

Близнецы

На этот день не стоит назначать ответственные мероприятия и новые начинания. В первой половине суток не желательны рискованные денежные манипуляции. Наиболее сложным периодом суток станет вторая половина дня. Ближе к вечеру спутниками Близнецов могут стать сонливость, рассеянность, неадекватное восприятие действительности. Не исключено, что сегодня рядом с вами появятся ненадёжные, нечестные люди. В это время не стоит планировать дела, делиться секретами, злоупотреблять алкоголем и лекарствами.

Рак

В начале дня у Раков появляется возможность одним ударом завершить начатое. Постарайтесь довести задуманное дело до победного финала. Сегодня для достижения успеха будет особенно важна материальная либо сексуальная заинтересованность. Вторую половину суток можно смело посвящать переписке, обмену мнениями, эмоциональным излияниям, путешествию по просторам Интернета, мечтам и фантазиям. В ходе приятного поверхностного общения не расслабляйтесь, не выдавайте случайным собеседникам своих тайн.

Лев

Утро - наилучшее время для активных действий. Однако для многих представителей знака Лев оно чревато деловыми провалами, конфликтами, эмоциональным и физическим перенапряжением, денежными потерями. Не расслабляйтесь, будьте сегодня в тонусе. Возможно, шеф потребует от вас срочно составить отчет или закончить важный проект. Вечер поможет вам сменить обстановку (например, насладиться виртуальным общением). В это время не стоит безоговорочно доверять новым друзьям, особенно если они дают вам финансовые советы.

Дева

Важные дела завершайте до полудня, невзирая на препятствия. Во второй половине суток откажитесь от новых начинаний. Если это невозможно, сведите активные действия к минимуму (не давайте обещаний, не принимайте важных решений). Не гонитесь за легкими деньгами, не доверяйте сомнительным личностям. Вас могут увлечь в страну грез либо проверить на моральную устойчивость. Сегодня многие Девы рискуют совершить ошибку, находясь под влиянием любовных чар, алкогольного дурмана или иного утонченного соблазна.

Весы

Неотложным финансовым делам посвящайте первую половину дня. Вечером поиски выгоды сменятся потребностью в общении, флирте, обмене новостями, разгадывании секретов. Усилится ваша коммуникабельность, станут более утонченными и разнообразными запросы. Возможно возобновление переписки с удаленным корреспондентом. Известие издалека может оказаться ложным или странным. У многих Весов сегодня не исключены неполадки со здоровьем. На ночь глядя не стоит отправляться в дальнюю дорогу (особенно если это авиаперелет).

Скорпион

Если утром отношения с людьми не ладятся, не спешите с выводами. Возможно, в этом отчасти повинны вы сами. В это время стоит аккуратнее обращаться и с техникой, и с человеческой психикой. Остерегайтесь травм и не создавайте вокруг себя конфликтных ситуаций. Во второй половине суток всем Скорпионам будет полезно отвлечься, развеяться, выговориться. Можно сменить обстановку, круг общения или угол зрения на мир. Однако ничто (включая знакомства, новости и флирт) сегодня не стоит воспринимать всерьёз.

Стрелец

Утро создает Стрельцам условия для работы, но не гарантирует идеального результата. В это время можно покончить с надоевшим делом. Во второй половине дня обстановка изменится, однако не все перемены окажутся в вашу пользу. Поведение окружающих вас людей может стать странным, нечестным, забавным, интригующим. Сегодня не стоит идти на уступки, подписывать документы, заключать брачный или деловой союз, выступать в роли посредника или консультанта. Выбраться из западни вам поможет нестандартный прием.

Козерог

Наибольший эффект от своих действий Козероги получат в первой половине суток. Сегодня вы будете деловиты и настойчивы. В середине дня не упорствуйте в желании продолжать начатое. Не удивляйтесь разбросанности своих интересов и частой смене настроений. Присмотритесь к меняющейся обстановке и попробуйте подстроиться под нее. Вечером не увлекайтесь подсчетами, ответственными делами и работой, требующей ювелирной точности. Пообщайтесь с окружающими или займитесь поисками дополнительной информации.

Водолей

Утром не ожидайте поблажек и будьте готовы сделать все, что от вас зависит. Пусть вы не достигнете идеала, зато узнаете предел своих возможностей. Конфликты и разногласия в это время достигнут критической точки. Сегодня подходящий момент для разрыва с раздражающими вас людьми, для прощания с нелюбимой работой, местом, должностью. Вторую половину суток посвящайте занятиям, более естественным и приятным для Водолеев. Вечер хорош для творческих фантазий, но не совсем удачен для любовных авантюр.

Рыбы

Сегодня не полагайтесь на интуицию. Звезды дарят Рыбам простор для креативной фантазии, но советуют быть настороже в деловых вопросах. Старайтесь не играть в нечестные игры. Попытавшись обмануть кого-то, вы будете обмануты сами. Избегайте сомнительных целей и двусмысленных ситуаций. Не упрекайте партнёра в загадочности, не подозревайте его в измене. Возможно, вы тоже не отличаетесь откровенностью, а своими поступками даете другим повод усомниться в вашей надёжности.