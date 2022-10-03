В Сыктывкаре вынесли приговор по делу об убийстве школьницы в 1994 году

В Сыктывкаре вынесли приговор по делу об убийстве почти 30-летней давности. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда столицы Коми.

1 октября коллегия присяжных вынесла свой вердикт по делу Семена Гуцана, который много лет скрывался после обвинения в убийстве 15-летней школьницы. Виновный не получил снисхождения.