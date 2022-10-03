В Сыктывкаре вынесли приговор по делу об убийстве школьницы в 1994 году

В Сыктывкаре вынесли приговор по делу об убийстве почти 30-летней давности. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда столицы Коми.
1 октября коллегия присяжных вынесла свой вердикт по делу Семена Гуцана, который много лет скрывался после обвинения в убийстве 15-летней школьницы. Виновный не получил снисхождения.
Суд признал Гуцана виновным и назначил ему 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Напомним, это убийство произошло в 1994 году. Почти 30 лет назад Гуцан и его подельник убили 15-летнюю школьницу и похитили из квартиры почти миллион рублей. Позднее, несмотря на изменение Гуцаном своих персональных данных, его нашли на территории Польши. В 2021 году его экстрадировали.